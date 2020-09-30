Fatih Terim, Glasgow maçı öncesi iddialı konuştu!

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, yarın oynanacak Glasgow maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte satır başları...

"RANGERS TAKIM OLARAK İYİ"

"Rangers, sadece bir bölgede değil takım olarak çok iyiler. Her hali ve her hattıyla önemli bir takım. Avrupa Ligi değil Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum."

"SEYİRCİSİZ MAÇ TATSIZ TUZSUZ"

"Muhakkak ki seyircisiz olan maçların tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekilde. Hem Galatasaray'ın seyircisi, hem Rangers'ın seyircisi ateşli ve tutkulu. Eğer normalde böyle düşmüş olsaydı karşılıklı oynayacaktık. Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz."

"İÇERİDE OYNAMAK HEP AVANTAJLI"

"Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. İçeride oynamanın avantajı var."

"MAÇIN FAVORİSİ YOK"

"Bu maçın favorisi yok. Tek maçlar her şeye açık. Her iki taraf da tur atlamak için çalışacaklar. O favori, bu favori mantıklı bulmuyorum."

"PSİKOLOJİK BASKISI VAR"

"Testlerin negatif çıkması bizi sevindiriyor. Bütün dünyada da herkes için psikolojik baskı. Her maçtan 2 gün önce test oluyorsunuz. Sonra sonuç bekliyorsunuz."