Fatih Terim, Glasgow maçı öncesi iddialı konuştu!

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, yarın oynanacak Glasgow maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte satır başları...
"Rangers, sadece bir bölgede değil takım olarak çok iyiler. Her hali ve her hattıyla önemli bir takım. Avrupa Ligi değil Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum."
"Muhakkak ki seyircisiz olan maçların tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekilde. Hem Galatasaray'ın seyircisi, hem Rangers'ın seyircisi ateşli ve tutkulu. Eğer normalde böyle düşmüş olsaydı karşılıklı oynayacaktık. Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz."
"Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. İçeride oynamanın avantajı var."
"Bu maçın favorisi yok. Tek maçlar her şeye açık. Her iki taraf da tur atlamak için çalışacaklar. O favori, bu favori mantıklı bulmuyorum."
"Testlerin negatif çıkması bizi sevindiriyor. Bütün dünyada da herkes için psikolojik baskı. Her maçtan 2 gün önce test oluyorsunuz. Sonra sonuç bekliyorsunuz."
"Arda'nın her şeyi negatif çıktı ama ağır bir ateş ve grip geçiriyor. İyi durumdaydı. Babel veya bir başkası, Arda'yı aratmayacaktır. Arda olsaydı iyi olurdu. Bu maçları oynamış, tecrübeli biri. Sağlığına kavuşması için bekliyoruz. Onun dışında bütün oyunculara güveniyoruz."
"Bizim için her maç önemli, hele bu ülke puanına tesir edecek bir Avrupa maçıysa, önemi bir kat daha artıyor."
"Pazar günü oynanan son maçımızda bazı oyuncularımızın performans düşüklüğünü yorgunluğa bağladım. Oradaki eksiklerini burada gidereceklerini umut ediyorum. Çünkü lig maçlarının telafisi vardır ama bu maçın yok."
"Galatasaray bu maçlara alışkın, ben de öyleyim. Buradan çıkarsak, gruptan daha rahat çıkarız. Bu maç, aşağı yukarı bundan sonraki takımların kalitesinde olacak."
"Saracchi bizim için önemli bir oyuncu. Olmadığı zaman oradan özellikle rakibin üzerine gitmede zorluk çekiyoruz. Çok da formdaydı ama maalesef hem son maçımızda, hem bu maçta yok. Talihsizlik. Fakat, Martin Linnes sağ ayaklı olmasına rağmen çok iyi oynuyor. Ona da güveniyorum. Arda ile ikisi iyi anlaşıyordu. Gerek oyunun içini, gerek kenarı iyi paylaşan iki oyuncuydu."
"Maalesef yoklar ama futbolda 'yok'lara alışmak zorundasınız. Kazandıktan veya kaybettikten sonra yokların önemi yok. Kaybetseniz ne yaptıysanız yanlış, kazandıysanız ne yaptıysanız doğru. Hep beraber, bütün kadro halinde oynarsak bizim için çok iyi olacak. Bu sene Türkiye Ligi 40 maç, kupa artı Avrupa'yı katınca bütün takımı kullanacağımız bir süreç görünüyor. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Diğer oyuncuların yüksek form göstermesi rekabet getirecektir. Benim huyum değil o yok, bu yok, yandık, karalar bağladık falan."
"Hagi, 4 yıl benim yanımdaydı. Çok büyük işler yaptı. Oğlu Ianis de çok yetenekli. Türkiye'de doğdu. Çok başarılı bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Hagi'ye yetişmek, geçmek kolay değil. İyi bir futbolcu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacak. O yetenekleri var."
"Hagi, önemli bir oyuncuydu ama Gerrard da çok önemli bir futbolcuydu. Önemli bir kariyeri var. Çok da iyi bir şekilde başladı teknik adamlığa, çok da iyi götürüyor. Başarılı olacak. Oyunu, yaklaşımı, takımını görünce kendisinin çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Futbolcuğu tartışılmaz. Teknik adam olarak da kariyeri her gün biraz daha yükselecek."
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