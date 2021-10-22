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Fatih Terim: Gruptan çıktığımız anda her şeyi söyleyebiliriz

22.10.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan çıkması halinde turnuvada şampiyonluk ihtimallerini konuşabileceklerini söyledi.

Fatih Terim: Gruptan çıktığımız anda her şeyi söyleyebiliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın ardından UEFA Avrupa Ligi kazanma ihtimallerinin olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"Bu takım 2000'i hatırlatıyor mu? O havayı soluyor musunuz?" sorusuna cevaben, gruptan çıkmaları durumunda bu ihtimali konuşabileceklerini söyleyen Terim, "Oyunu 1 saniye bile bırakmam, saha kenarında hep öyleyim. Ciddiyetten uzaklaşırlarsa da hiç hoşlanmam. Bu gruptan çıkarsak ki dinamik, genç bir grup transfer ettik. 3 maçta bu grupta 7 puanla lider gidiyorlar, bu bir başarıdır. Bu gruptan çıktığımız andan itibaren başka adımlar atabiliriz. O takım, 4 senenin sonunda, o günkü tam saha presi müthiş oynayan bir takımdı. Pas artık ezber hale gelmişti. Bu takım da zamanla o şekle gelecek. Deneme yanılma metodu orada, her sene 1-2 oyuncu katarak, oyun felsefesinden taviz vermeyerek çok büyük işler yapmıştık. Buradan çıktığımız anda söylediğinizi daha rahat konuşabiliriz. Hepimiz de öyle bir yolculuğu özledik. O takımın oynadığı oyun için bayağı çalışmamız lazım." yanıtını verdi.

"GRUPTAN ÇIKTIĞIMIZ ANDA HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Gruptan çıkmanın kritik olduğunu belirten Fatih Terim, "Bu gruptan çıktığımız anda her şeyi söyleyebiliriz. Çıktığımız anda konuşmaya hakkımız var demektir. Daha iyi oyunlara ihtiyacımız var, bazı gençlerimizin hataları olacak, telaşları var. Her geçen gün belli bir noktaya getireceğiz. Tecrübeli oyuncularımız da hazır duracaklar. İyi bir takım olma yolundayız. Golden sonra atmosfere dikkat etmek lazım. Takım olmanın tezahürü, göstergesi. Beni çok sevindiriyor. Çabuk tedavi eder takımı. Konuşmak için erken, ümitlenmek için erken değil. Bu gruptan, bu Şampiyonlar Ligi grubundan çıktığımız andan itibaren bizim de söyleyecek bir şeylerimiz olacak. O zaman daha rahat konuşuruz" dedi.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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