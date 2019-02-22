Fatih Terim: Hakem olmayan ofsaytı çaldı, günahı UEFA'nın boynuna

Takımda değişiklikler olacağını söyleyen deneyimli hoca, "Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımı Ocak'ta attık, ikinci adımı Allah nasip ederse Haziran'da atacağız. UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileri gidebilecek bir takımla gideceğimizden herkes emin olabilir. Bizleri karşılıksız, müthiş destekleyen taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Camiamıza da bize gösterdikleri anlayış için çok teşekkür ediyorum. O öyle olsaydı, bu böyle olsaydıya girmeyeceğim ama Benfica'nın şu anda bizden daha iyi olduğu gerçeğini söylemek zorundayım. Yine de eleyebilri miydik? Eleyebilirdik ama bu sezn her türlü hakem hataları bize tatsız zamanlar yaşattı" ifadelerini kullandı.

TUGAY KERİMOĞLU'NDAN HARİKA GOL

"BENFICA TURNUVANIN FAVORİLERİNDEN"

Benfica karşısında takımın iyi bir performans gösterdiğini de kaydeden Fatih Terim, "Sıkıntılar devam ediyor, 2. yarıda Yuto ayağındaki sakatlık nedeniyle hep Ömer'i ısıtarak bekledik. Bazı oyuncularımızdan daha fazla şey bekleyebilirdim ama belki de turnuvanın favorilerinden biri olan Benfica ile oynamak kolay değlidi. Oyuncularımı kutluyorum, olabilir böyle şeyler. Daha değişik, daha gelişik bir takımla Avrupa'ya döneceğimizi söylüyorum" diye konuştu.

"DIAGNE GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Diagne'nin performansından dolayı eleştirilmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Terim, "Bu maçlarda sadece bir oyuncunun performansının kritik edilmesi çok doğru bir şey değil. Tabii ki atak oynayan oyunculardan gol beklenir. Gol atmayınca eleştirilir. Ama bazı oyuncuların adaptasyonu uzun sürer. Sadece Diagne değil bazı oyuncularımızdan da daha iyi performans beklerdim. Diagne de elinden geleni yapmaya çalışır. Zaman vermek lazım. İnanıyorum ki Diagne, ligde ve kupada gereğini gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.