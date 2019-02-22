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Fatih Terim: Hakem olmayan ofsaytı çaldı, günahı UEFA'nın boynuna

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.02.2019 01:28 | Son Güncelleme

Benfica'yla deplasmanda 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın hakemine eleştirilerde bulunan Fatih Terim, Haziran'da takım içindeki değişimlerin devam edeceğini belirtti.

Fatih Terim: Hakem olmayan ofsaytı çaldı, günahı UEFA'nın boynuna

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakemin hatalarını vurgulayan Terim, "Turu geçersek, yolumuza devam ederiz; Benfica geçerse, tebrik ederiz dedik. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, bu maçta olmayan ofsayt, Günahı UEFA'nın boynuna" dedi.

"DEĞİŞİKLİKLER DEVAM EDECEK"

Takımda değişiklikler olacağını söyleyen deneyimli hoca, "Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımı Ocak'ta attık, ikinci adımı Allah nasip ederse Haziran'da atacağız. UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileri gidebilecek bir takımla gideceğimizden herkes emin olabilir. Bizleri karşılıksız, müthiş destekleyen taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Camiamıza da bize gösterdikleri anlayış için çok teşekkür ediyorum. O öyle olsaydı, bu böyle olsaydıya girmeyeceğim ama Benfica'nın şu anda bizden daha iyi olduğu gerçeğini söylemek zorundayım. Yine de eleyebilri miydik? Eleyebilirdik ama bu sezn her türlü hakem hataları bize tatsız zamanlar yaşattı" ifadelerini kullandı.

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"BENFICA TURNUVANIN FAVORİLERİNDEN"

Benfica karşısında takımın iyi bir performans gösterdiğini de kaydeden Fatih Terim, "Sıkıntılar devam ediyor, 2. yarıda Yuto ayağındaki sakatlık nedeniyle hep Ömer'i ısıtarak bekledik. Bazı oyuncularımızdan daha fazla şey bekleyebilirdim ama belki de turnuvanın favorilerinden biri olan Benfica ile oynamak kolay değlidi. Oyuncularımı kutluyorum, olabilir böyle şeyler. Daha değişik, daha gelişik bir takımla Avrupa'ya döneceğimizi söylüyorum" diye konuştu.

"DIAGNE GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Diagne'nin performansından dolayı eleştirilmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Terim, "Bu maçlarda sadece bir oyuncunun performansının kritik edilmesi çok doğru bir şey değil. Tabii ki atak oynayan oyunculardan gol beklenir. Gol atmayınca eleştirilir. Ama bazı oyuncuların adaptasyonu uzun sürer. Sadece Diagne değil bazı oyuncularımızdan da daha iyi performans beklerdim. Diagne de elinden geleni yapmaya çalışır. Zaman vermek lazım. İnanıyorum ki Diagne, ligde ve kupada gereğini gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"EMRE AKBABA'YI KAZANMAK İSTİYORUM"

Emre Akbaba'nın durumuyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Emre Akbaba fizik olarak hazır değil. Yoksa kendisini Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlatmak istemiştim. Emre Akbaba bizim çok işimizi görür, Emre bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu kadar emek verdikten sonra tekrar geriye dönmemek ve yeniden sakatlanmaması için çok çaba sarf ediyoruz. Bugün de koymayacaktım ama artık onu kazanmak istiyorum, üzerine gidiyoruz" dedi.

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