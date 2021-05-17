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Fatih Terim: Hakkınızı helal edin

17.05.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor maçı sonrasında basın toplantısında imâlı açıklamalar yapan Fatih Terim soyunma odasında da veda eder gibi konuştu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatya karşısında 3-1'lik galibiyetin şampiyonluğu getirmemesi sonrasında oldukça üzgündü.

Averajla zaferi kaçıran Cim Bom'da tecrübeli hoca maçın ardından yaptığı açıklamalarda yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklardan bahsetti ve 'istifa'dan söz ederek sert ifadeler kullandı.

Terim'in soyunma odasında da adeta yıkılmış olan öğrencilerine veda eder gibi konuştuğu ve helallik istediği öğrenildi.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Başarılı çalıştırıcının, "Sizlerle gurur duyuyorum" diyerek soyunma odasına girdiği belirtilirken, "Yaşanılan her şeye rağmen yarışı buralara kadar getirdik. Ancak sonu olmadı, yapamadık. Fakat gösterdiğiniz mücadeleniz, terlettiğiniz forma her şeye bedel. Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin" dediği de gelen haberler arasında.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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