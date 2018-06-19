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Fatih Terim Haris Seferovic'i kadrosuna katmak istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.06.2018 09:12 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Dünya Kupası'nda İsviçreli Haris Seferovic'i gözüne kestirdi. Fatih Terim, Seferovic'in Gomis'le uyum sağlayacağını düşündüğü ve transferini istediği belirtildi.

Fatih Terim Haris Seferovic'i kadrosuna katmak istiyor!

Fatih Terim, Brezilya'nın İsviçre ile 1-1 berabere kaldığı maçı izledi. 1-1 biten maçta Terim'in gözüne çarpan Facundo Ferreyra'nın gelmesiyle Benfica'da boşa çıkan Haris Seferovic oldu.

Daha sezon bitmeden Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil kendilerine de teklif edilen İsviçre'nin santrforunun, Gomis'le beraber iş yapabileceğini sonucuna vardı. Benfica ile görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

seferovic

SÜRPRİZ YAPABİLİR

Ryan Donk ile sözleşme yenilemeyen ve Selçuk İnan'ın performansından da memnun olmayan Galatasaray, Bennacer'in alternatifini de belirledi. Bu isim, bonservisi elinde olan Alex Song...

Şubattan beri maça çıkmasa da 30 yaşındaki Song'un sadece Fernando'yu değil, 8 numara ve stoperi de yedekleyebilecek özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilebileceği belirtiliyor.

(Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Haris Seferovic

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