G.Saray ve F.Bahçe'de deprem! Bu maçlarda yoklar

PFDK, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından cezaları açıkladı. Galatasaray'da ceza alan Fatih Terim, Hasan Şaş, Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in kaçıracağı maçlar belli oldu.

GARRY RODRIGUES'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (3 MAÇ)

Kayserispor - Galatasaray

Galatasaray - Konyaspor

Beşiktaş - Galatasaray

Fenerbahçe'de ise Jailson ve Roberto Soldado'nun kaçıracağı maçlar şöyle:

JAILSON'UN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (8 MAÇ)

Fenerbahçe - Alanyaspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Akhisarspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - BB Erzurum

Antalyaspor - Fenerbahçe

Bursaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Yeni Malatya

SOLDADO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (6 MAÇ)

Fenerbahçe - Alanyaspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Akhisarspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - BB Erzurum

Antalyaspor - Fenerbahçe

