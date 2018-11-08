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G.Saray ve F.Bahçe'de deprem! Bu maçlarda yoklar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.11.2018 18:46 | Son Güncelleme

PFDK, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından verdiği tarihi cezaları açıkladı. İşte Galatasaray'da Fatih Terim, Hasan Şaş, Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'de ise Jailson ve Roberto Soldado'nun kaçıracağı maçlar...

G.Saray ve F.Bahçe'de deprem! Bu maçlarda yoklar

PFDK, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından cezaları açıkladı. Galatasaray'da ceza alan Fatih Terim, Hasan Şaş, Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in kaçıracağı maçlar belli oldu.

FATİH TERİM'İN TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAĞI MAÇLAR (7 MAÇ)
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray - Ankaragücü

HASAN ŞAŞ'IN GÖREVDE OLMAYACAĞI MAÇLAR (8 MAÇ)
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray - Ankaragücü
Göztepe - Galatasaray

RYAN DONK'UN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (6 MAÇ)
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor

BADOU NDIAYE'NİN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (5 MAÇ)
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray

GARRY RODRIGUES'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (3 MAÇ)
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray

Fenerbahçe'de ise Jailson ve Roberto Soldado'nun kaçıracağı maçlar şöyle:

JAILSON'UN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (8 MAÇ)
Fenerbahçe - Alanyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Akhisarspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - BB Erzurum
Antalyaspor - Fenerbahçe
Bursaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Yeni Malatya

SOLDADO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (6 MAÇ)
Fenerbahçe - Alanyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Akhisarspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - BB Erzurum
Antalyaspor - Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim hasan şaş ryan donk Badou N'diaye Garry Rodrigues Jailson roberto soldado

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Takım
O
Av
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
30 milyon taraftarı birlik olmaya davet ediyoruz. hep birlikte bu haksızlığa dur diyelim
eline sağlık federasyon ceza verdiklerin nasıl olsa milli takım futbolcusu değil sayende türk milli takım başarıdan başarıya koşar artık derdiniz fb nasıl olsa şampiyon olamaz bari gs yide siz engelliyorsunuz bu nadıl federasyon avrupada olsan anında istafa ettirtirler avrupada bu yüzden çok başarılıyız yuhlar size
bağırın ulan en büyük ANKARAGÜCÜ
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