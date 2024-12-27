Fatih Terim havaalanında konuştu Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı: Ben hiç geri çekilmem!

Son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos ekibinde görev yapan Fatih Terim, Galatasaray'ın simge ismi olarak biliniyor. Deneyimli teknik adam İtalya ve Yunanistan'ın ardından bu kez Suudi Arabistan'da çalışacak.

Al Shabab'ın kadrosunda Cristian Guanca, Yannick Carrasco, Daniel Podence gibi isimler var. Fatih Terim, yeni macerası öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FATİH TERİM: BEN HİÇ GERİ ÇEKİLMEM!

Basın mensuplarının geri çekilmesini istemesi üzerine Fatih Terim: "Ben mi geri çekileyim? Ben hiç geri çekilmem." dedi. Bu durum sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTAR MEST OLDU