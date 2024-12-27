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  4. Fatih Terim havaalanında konuştu Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı: Ben hiç geri çekilmem!

Fatih Terim havaalanında konuştu Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı: Ben hiç geri çekilmem!

27.12.2024 14:35
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27.12.2024 14:35
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Galatasaray taraftarı, Fatih Terim sevgisini sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Türk futbolunun en önemli futbol figürlerinden biri olan Fatih Terim; Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'ın başına geçti. Altı aylık anlaşmanın bir sene de opsiyonu bulunuyor. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim'in kendisine has uslubuyla gazetecilere verdiği yanıt çok konuşuldu.

Son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos ekibinde görev yapan Fatih Terim, Galatasaray'ın simge ismi olarak biliniyor. Deneyimli teknik adam İtalya ve Yunanistan'ın ardından bu kez Suudi Arabistan'da çalışacak.

Al Shabab'ın kadrosunda Cristian Guanca, Yannick Carrasco, Daniel Podence gibi isimler var. Fatih Terim, yeni macerası öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

tter

FATİH TERİM: BEN HİÇ GERİ ÇEKİLMEM!

Basın mensuplarının geri çekilmesini istemesi üzerine Fatih Terim: "Ben mi geri çekileyim? Ben hiç geri çekilmem." dedi. Bu durum sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTAR MEST OLDU

SS

HOCAS

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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