Fatih Terim hedef gösterdi... ''Bana Sergio Oliveira'yı alın!''

Barış anlaşmasının imzalanmasından sonra Fatih Terim aradığı Regista'nın ismini İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a verdi. "Bu oyuncuyu istiyorum. Mutlaka almalıyız" dedi. Neden istediğini ve nasıl alabileceklerini anlatan bilgileri sundu. Albayrak da "Kesinlikle halledeceğiz" dedi. O isim Porto'dan Sergio Oliveira.
Sözleşmesinin bitecek olması ismini öne çıkardı... Porto kendisinin kariyeri boyunca kiraladığı için sözleşme yenilemeyi reddetti. Oliveira görüşmelerini Albayrak yönetecek. Şükrü Hanedar görüşmelere dahil edilmeyecek. 6 aylık sözleşmesi kaldığı için bonservisi en doğru rakama alınacak.
Terim'in transferini isteği 28 yaşındaki Sergio Oliveira'nın en büyük özelliği; ön liberoyla, beraber 8 ve 10 numara oynayabilmesi. Sol ayaklı olması...
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