Fatih Terim'i yenilgi değil takımın sahadaki hali üzdü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Hatay karşısında alınan sonuçtan çok, futbolcuların bu duruma tepkisiz kalmasına üzüldüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın bu durum nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

Her zaman iddialı olmayı seven tecrübeli teknik adamın, "Yenilgiler olabilir. Beni üzen şey, oyuncularımın tepkisizliği ve isyan etmemesi" diye konuştuğu öğrenildi.

"İSYAN EDECEKSİNİZ"

Terim, futbolcularına ligin kalan bölümü için bu konuda uyarısını yaparken, "Sonuçlar değil vazgeçmeniz beni üzer. Galatasaray formasını giyiyorsanız vazgeçmeyeceksiniz. İsyan edeceksiniz" dediği dile getirildi. (Akşam)



