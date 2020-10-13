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Fatih Terim ifade verdi: Önce bir yumruk, ardından da tokat attım

FUTBOL HABERLERİ  | 13.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan olay için mahkemede ifade verdi.

Fatih Terim ifade verdi: Önce bir yumruk, ardından da tokat attım

Fatih Terim'in iki damadı Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı ile işletmeci Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kavgayla ilgili yeni iddianame düzenlenmişti.

İki damadın, silahla basit yaralama suçundan ceza alması istenen davada Fatih Terim tanık olarak ifade verdi.

Ünlü teknik direktör mahkemede, "Olay günü Bodrum'da bulunan yazlığımda tatildeydim. Selahattin Aydoğdu'nun damadıma ve kızıma yönelik tacizlerini duyunca kendisini aradım. Benimle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattı. Ben de yanıma iki damadımı ve şoförümü alarak İzmir'e gittim" diye konuştu. Terim sözlerine şöyle devam etti: "Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım. Damatlarım kimseye vurmadı, aksine beni sakinleştirmeye çalıştılar."

DÖRT FARKLI SUÇTAN YARGILANIYORLAR

İddianeme kapsamında, Çetin ve Bahçekapılı hakkında iki kez 'silahla basit yaralama', birer kez 'silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istenmişti. Aydoğdu hakkında ise iki kez 'Silahla basit yaralama', 'mala zarar verme', 'silahla birden fazla kişi ile tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından ceza talep edilmişti.

'TELEFONDA KÜFÜR ETTİ'

Selahattin Aydoğdu ifadesinde; Terim'le yaptıkları telefon konuşmasında tartışma çıktığını, Terim'in iki damadıyla yanına gelip kendisine yumruk attığını, Terim'den ve masa ile sandalyelerini kıran damatlardan şikayetçi olduğunu söylemişti. Volkan Bahçekapılı, Aydoğdu'nun Terim'e 'Erkeksen buraya gel' diyerek küfür edip telefonu kapattığını, Terim'in çok sinirlendiğini ifade etmiş, Terim'in Aydoğdu'ya yumruk attığını ileri sürmüştü. (Sporx)

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Sen kendini ne sanıyorsun Fatih efendi
@well_01 İmparatorr.
hani Fatih Terim dayak yemişti noldu.. adam seloyu dayak tokat şaplak manyağı yapmış ????????
bunla ovunecek kadar yıkıksiniz işte
@ressamufuk Bu fb li mallar hemen tersine çevirdi.Adamsın F.Terim.
gerçekler mahkeme de söylenmeyeceğini ilkokul çocukları da biliyor sen niye bilmiyorsun
Sen kimsin ceza kesiyorsun kanun var nizam var eşkiyamısın kendini kanundan üstün görüyorsun. Mekan basıyorsun iyiki haşat etmemişler.
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