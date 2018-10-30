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Şaşırtan Fatih Terim gerçeği!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.10.2018 20:07 | Son Güncelleme

Bu sezon 10 maçta 3 yenilgi alan Fatih Terim, geçen sezon görevi devraldığı Igor Tudor'un da gerisinde kaldı. Hırvat hoca geçen sezonun ilk 10 haftasında 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece Trabzonspor'a yenilmişti.

Şaşırtan Fatih Terim gerçeği!

Bu sezon 10. hafta sonunda üç yenilgi birden görerek Galatasaray taraftarını şaşkına uğratan Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde de en çok yenilgi gördüğü 2012-13 sezonunun ilk 10 haftasında bile bu kadar mağlubiyet görmemişti.

Üstelik Terim, geçen sezon görevi devraldığı Igor Tudor'un da gerisinde kaldı. Hırvat çalıştırıcı, geçen sezonun ilk 10 haftalık döneminde 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sadece 10. haftada Trabzonspor'a 2-1 ile boyun eğmişti. Üstelik Aslan, 23 puanla ilk sırada yer alıyordu.

Ancak Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Henüz 10. haftada üç yenilgisi bulunan Aslan, 6 galibiyet, bir beraberlikle 19 puanda ve üçüncü sırada kaldı.

Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ortasında göreve gelen Fatih Terim, bu dönemde ilk kez Süper Lig'de bir haftayı ilk iki sıra dışında tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim Igor Tudor Galatasaray

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