Şaşırtan Fatih Terim gerçeği!

Bu sezon 10. hafta sonunda üç yenilgi birden görerek Galatasaray taraftarını şaşkına uğratan Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde de en çok yenilgi gördüğü 2012-13 sezonunun ilk 10 haftasında bile bu kadar mağlubiyet görmemişti.
Üstelik Terim, geçen sezon görevi devraldığı Igor Tudor'un da gerisinde kaldı. Hırvat çalıştırıcı, geçen sezonun ilk 10 haftalık döneminde 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sadece 10. haftada Trabzonspor'a 2-1 ile boyun eğmişti. Üstelik Aslan, 23 puanla ilk sırada yer alıyordu.
Ancak Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Henüz 10. haftada üç yenilgisi bulunan Aslan, 6 galibiyet, bir beraberlikle 19 puanda ve üçüncü sırada kaldı.
Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ortasında göreve gelen Fatih Terim, bu dönemde ilk kez Süper Lig'de bir haftayı ilk iki sıra dışında tamamladı.
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