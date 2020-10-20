SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim ile Davidson gerginlik yaşadı

Fatih Terim ile Davidson gerginlik yaşadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.10.2020 07:30 | Son Güncelleme

Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.

Fatih Terim ile Davidson gerginlik yaşadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Davidson Pereira arasında gerginlik yaşandı.

Müsabakanın 30. dakikasında Galatasaray yedek kulübesinin önünde top taca çıktı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, taç atışının sarı-kırmızılı takımın kullanacağını işaret etti. Pozisyonun içindeki Davidson'un yoğun itirazları üzerine Fatih Terim de oyuncuya tepki gösterdi.

İkili arasındaki kısa süreli sözlü tartışma Davidson'un Terim'in yanına gitmesiyle tatlıya bağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Babel'den elle oynama açıklamasıBabel'den elle oynama açıklaması
Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
10 kişi Galatasaray, Alanya'ya takıldı
10 kişi Galatasaray, Alanya'ya takıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Bir kez daha karşı karşıya...
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Bir kez daha karşı karşıya...
Fatih Terim, VAR'a tepki gösterdi!
Fatih Terim, VAR'a tepki gösterdi!
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Onyekuru geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor!
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu Terim gitmediği sürece cincondan bi yol olmaz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması
Fatih Terim: İsim Falcao olunca...
Galatasaray galibiyete hasret
Galatasaray hasret kaldı!
Fatih Terim ile Davidson gerginlik yaşadı
Terim ile Alanyasporlu yıldız arasında gerginlik!
Fatih Terim: Bizim VAR'lar sağlık taraması gibi!
Fatih Terim, VAR'a tepki gösterdi!
Ryan Babel: Elle oynamışım, üzgünüm
Babel'den elle oynama açıklaması
Saracchi: Herkes eleştirisini yapmalı
Galatasaraylı sol bek Saracchi'den takıma eleştiri!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.