Fatih Terim ile Emre Belözoğlu karşı karşıya! Azeri golcü için transfer savaşı başladı

Galatasaray ve Başakşehir transferde karşı karşıya geldi. Polonya ekibi Legia Varşova'da forma giyen Mahir Emreli'yi kadrosuna katabilmek için iki kulüp arasında kıyasıya bir rekabet var.

TAKIMINDAN AYRILMAK İSTİYOR

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, birçok kulübün radarında olan Azeri golcünün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki takım kampına katılmadığı ve kulüpten ayrılmak için Legia Varşova yönetimine talepte bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME YAPILDI

24 yaşındaki futbolcunun menajerinin İstanbul'da olduğu öne sürülürken, Galatasaray ve Başakşehir'le görüşmeler yaptığı ifade edildi. Karabağ'da yetişen Mahir Emreli, bu sezon yolunu tuttuğu Polonya ekibi Legia Varşova formasıyla 33 maça çıkarken 11 gol ve 2 asist üretti.



