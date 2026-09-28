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Fatih Terim ilk kez Arda Güler hakkında konuştu! Onun için söyledikleri tarihe geçecek

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, İtalya ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yokluğuna dikkat çeken Terim, Arda Güler ve Can Uzun gibi isimlerin sorumluluk alabileceğini belirterek takıma güven mesajı verdi.

Fatih Terim ilk kez Arda Güler hakkında konuştu! Onun için söyledikleri tarihe geçecek
Emre Şen

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak mücadele öncesinde İtalyan basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, karşılaşmanın her iki ülke açısından da kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Terim, milli takımın Dünya Kupası sonrasında yeniden bir ivme kazanması adına İtalya maçının önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

"ARDA GÜLER VE CAN UZUN İÇİN FIRSAT"

Fatih Terim ilk kez Arda Güler hakkında konuştu! Onun için söyledikleri tarihe geçecek 1

Sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın eksikliğinin hissedileceğini belirten Terim, kadrodaki genç oyunculara güvendiğini ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, "İki oyuncunun da kalitesi ortada ancak Türkiye kadrosunda Arda Güler gibi olağanüstü bir yetenek ve Can Uzun gibi gelecek vaat eden bir isim var. Bu tür maçlar sorumluluk üstlenmek için birer fırsattır" değerlendirmesinde bulundu. İtalya'nın tecrübesine dikkat çeken Terim, sahadan istediğini alabilmek için cesur ve akıllı bir oyun sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

MONTELLA VE İSTİKRAR VURGUSU

Fatih Terim ilk kez Arda Güler hakkında konuştu! Onun için söyledikleri tarihe geçecek 2

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın performansını ve federasyonun aldığı kararları da değerlendiren Fatih Terim, istikrarın önemine değindi. Montella'nın futbolu iyi okuyan bir teknik adam olduğunu belirten Terim, "Dünya Kupası'nın ardından Vincenzo ile yola devam kararı verilmesi, federasyonun ona duyduğu güvenin bir göstergesidir. Birkaç yıl önce Uluslar C Ligi'nde yer aldığımız hatırlandığında, hem kendisi hem de takım övgüyü hak ediyor. Takımların belirli bir oyun kimliği kazanması zaman gerektirir" ifadelerini kullandı.

İTALYAN OYUNCULARA ÖVGÜ

Fatih Terim ilk kez Arda Güler hakkında konuştu! Onun için söyledikleri tarihe geçecek 3

İtalya Milli Takımı'nda beğendiği isimleri de paylaşan tecrübeli teknik adam; kaleci Gianluigi Donnarumma'yı bir ikon olarak nitelendirirken, Riccardo Calafiori, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Federico Dimarco ve genç yetenek Pio Esposito'nun sergilediği oyunu takdir ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Arda Güler
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