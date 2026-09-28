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UEFA'dan ırkçılığa izin! İsrailli taraftarlardan küstah hareket

İrlandalı futbolcu Adam Idah'ın, İsrailli taraftarların ırkçı söylemlerine maruz kaldığı öne sürüldü. UEFA'nın ise müsabaka esnasında gerekli prosedürlerin yürütülmediği gerekçesiyle olayla ilgili disiplin soruşturması açmayacağı bildirildi.

UEFA'dan ırkçılığa izin! İsrailli taraftarlardan küstah hareket
Emre Şen

İrlandalı futbolcu Adam Idah, oynanan karşılaşmada rakip tribünlerde yer alan İsrailli taraftarların hedefi oldu. Müsabaka boyunca oyuncunun topla her buluştuğu anda tribünlerden ırkçı tezahüratlar yükseldiği kaydedildi.

KONUYLA İLGİLİ KARAR ÇIKTI

UEFA dan ırkçılığa izin! İsrailli taraftarlardan küstah hareket 1

Yaşanan olayın ardından gözler UEFA'ya çevrilirken, Avrupa futbolunun yönetim organından konuyla ilgili karar çıktı.

UEFA SORUŞTURMA AÇMAYACAK

UEFA dan ırkçılığa izin! İsrailli taraftarlardan küstah hareket 2

UEFA, karşılaşma esnasında ırkçılığa karşı uygulanan standart prosedürlerin başlatılmadığı gerekçesiyle olay hakkında herhangi bir soruşturma açılmayacağını İrlanda tarafına iletti. Kararın gerekçesi olarak saha içi prosedürlerin tamamlanmamış olması gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail FIFA UEFA ırkçılık
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