UEFA'dan ırkçılığa izin! İsrailli taraftarlardan küstah hareket

İrlandalı futbolcu Adam Idah, oynanan karşılaşmada rakip tribünlerde yer alan İsrailli taraftarların hedefi oldu. Müsabaka boyunca oyuncunun topla her buluştuğu anda tribünlerden ırkçı tezahüratlar yükseldiği kaydedildi.
Yaşanan olayın ardından gözler UEFA'ya çevrilirken, Avrupa futbolunun yönetim organından konuyla ilgili karar çıktı.
UEFA, karşılaşma esnasında ırkçılığa karşı uygulanan standart prosedürlerin başlatılmadığı gerekçesiyle olay hakkında herhangi bir soruşturma açılmayacağını İrlanda tarafına iletti. Kararın gerekçesi olarak saha içi prosedürlerin tamamlanmamış olması gösterildi.
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