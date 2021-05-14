Fatih Terim'in buz kovasına oturma sebebi belli oldu

Galatasaray, Yukatel Denizlispor deplasmanında istediğini aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu gecede rakibini 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, zirveye ortak oldu.

Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu.

Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in maçları buz kovasına oturarak izlemesinin nedeni belli oldu. Haftalardır süren bu olayı kimileri 'totem' olarak yorumlamıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcının sahaya daha hakim olduğu için son dönemde buz kovasına oturarak müsabakaları izlediği bildirildi.

