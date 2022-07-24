Fatih Terim'in çok istediği Alioski, Beşiktaş'a önerildi!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler kala takımlar son transferlerini yapıyor. Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'da oynama isteği nedeniyle takımdan ayrılması Beşiktaş'ın elini kolunu bağladı. Kısıtlı zamanı kalan siyah-beyazlılarda sol bek bölgesi için arayışlar başladı.

FATİH TERİM ÇOK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda Fatih Terim'in Galatasaray'a çok istediği fakat bir türlü transferini gerçekleştiremediği Kuzey Makedonyalı futbolcu Alioski, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Valerien Ismael henüz bu öneriye cevap vermedi. O dönem Alioski, Galatasaray'dan 3 sene için 7.5 milyon euro istemişti.



