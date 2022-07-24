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Fatih Terim'in çok istediği Alioski, Beşiktaş'a önerildi!

24.07.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasından sonra sol bek bölgesi için arayışlar başladı. Galatasaray'da çalıştığı dönemde Fatih Terim'in çok istediği oyuncuların başında gelen Ezgjan Alioski, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Fatih Terim'in çok istediği Alioski, Beşiktaş'a önerildi!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler kala takımlar son transferlerini yapıyor. Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'da oynama isteği nedeniyle takımdan ayrılması Beşiktaş'ın elini kolunu bağladı. Kısıtlı zamanı kalan siyah-beyazlılarda sol bek bölgesi için arayışlar başladı.

FATİH TERİM ÇOK İSTEMİŞTİ

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Geçtiğimiz yıllarda Fatih Terim'in Galatasaray'a çok istediği fakat bir türlü transferini gerçekleştiremediği Kuzey Makedonyalı futbolcu Alioski, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Valerien Ismael henüz bu öneriye cevap vermedi. O dönem Alioski, Galatasaray'dan 3 sene için 7.5 milyon euro istemişti.


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Fatih Terim alioski beşiktaş
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