Fatih Terim onu çok istemişti! Yeni takımı belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kadrosuna katmayı çok istediği Mbwana Samatta ile sözleşme imzaladı.

Aston Villa Kulübü'nden yapılan açıklamada Samatta ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulanırken, oyuncunun Premier Lig'de oynaması ve İngiltere'de bulunabilmesi için gerekli yasal prosedürlerin de tamamlandığı duyuruldu.

BONSERVİSİ İÇİN 11.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Aston Villa, Samatta için Genk kulübüne 11.7 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

"BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Tanzanyalı golcü Samatta imza sonrası yaptığı açıklamada, "Bu benim kariyerimde attığım çok büyük bir adım. Burası hakkında çok şey biliyorum ve başarılı olacağıma inanıyorum" sözlerini kullandı.

27 yaşındaki santrafor Mbwana Samatta, Genk formasıyla çıktığı 191 maçta 76 gol 20 asist kaydetmişti.