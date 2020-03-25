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Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.03.2020 11:52 | Son Güncelleme

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN YALNIZ BEDDUA ETME KİMSEYE KIZGINLIKLA!!!! SAKIN DUA ET HERKES İÇİN ALLAH ŞİFA VERSİN CÜMLEMİZE İNŞALLAH....
allah yardım etsin
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