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Fatih Terim'in Galatasaray için duygusal paylaşım!

Galatasaray, kulübe ilk imzasını atışının 52. yılında Fatih Terim'i yayımladığı özel mesajla andı. Sarı-kırmızılıların paylaşımına kayıtsız kalmayan efsane teknik adam, kulüple arasındaki bağı anlatan duygusal sözleriyle taraftarların beğenisini topladı.

Fatih Terim'in Galatasaray için duygusal paylaşım!
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, kulüp tarihine damga vuran isimlerden Fatih Terim'i, sarı-kırmızılı kulübe ilk imzayı attığı günün yıl dönümünde yayımladığı özel mesajla andı. Paylaşımın ardından Terim de duygusal ifadelerle kulübüne karşı hislerini dile getirdi.

GALATASARAY'DAN TERİM'E ANLAMLI MESAJ

Fatih Terim in Galatasaray için duygusal paylaşım! 1

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "tarihte bugün" paylaşımında Fatih Terim'in 52 yıl önce Galatasaray'a futbolcu olarak ilk imzayı attığını hatırlattı.

Galatasaray paylaşımında, "Kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek hafızalardan silinmeyecek başarılar kazandıran efsanemiz Fatih Terim; 52 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı.Yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkürler İMPARATOR Fatih Terim." ifadelerine yer verdi.

FATİH TERİM'DEN DUYGUSAL YANIT

Fatih Terim in Galatasaray için duygusal paylaşım! 2

Galatasaray'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Fatih Terim, kulüple arasındaki güçlü bağı vurgulayan bir mesaj yayımladı.

Terim, paylaşımında, "Kağıtlara atılan imzalar, şekiller ve görevler değişir ama gönlünüze işlenenler ömrünüz olur. İlk günkü söz, bugün 52 yıllık bir miras. Kalbimin En Güzel Yerinde benimle, ömrüm ne kadarına daha yeterse…" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray
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