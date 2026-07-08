Fatih Terim'in Galatasaray için duygusal paylaşım!

Galatasaray, kulüp tarihine damga vuran isimlerden Fatih Terim'i, sarı-kırmızılı kulübe ilk imzayı attığı günün yıl dönümünde yayımladığı özel mesajla andı. Paylaşımın ardından Terim de duygusal ifadelerle kulübüne karşı hislerini dile getirdi.

GALATASARAY'DAN TERİM'E ANLAMLI MESAJ

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "tarihte bugün" paylaşımında Fatih Terim'in 52 yıl önce Galatasaray'a futbolcu olarak ilk imzayı attığını hatırlattı.

Galatasaray paylaşımında, "Kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek hafızalardan silinmeyecek başarılar kazandıran efsanemiz Fatih Terim; 52 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı.Yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkürler İMPARATOR Fatih Terim." ifadelerine yer verdi.

FATİH TERİM'DEN DUYGUSAL YANIT

Galatasaray'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Fatih Terim, kulüple arasındaki güçlü bağı vurgulayan bir mesaj yayımladı.

Terim, paylaşımında, "Kağıtlara atılan imzalar, şekiller ve görevler değişir ama gönlünüze işlenenler ömrünüz olur. İlk günkü söz, bugün 52 yıllık bir miras. Kalbimin En Güzel Yerinde benimle, ömrüm ne kadarına daha yeterse…" ifadelerini kullandı.