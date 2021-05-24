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Fatih Terim'in Galatasaray yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı

24.05.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkanlık seçimine hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim belirsizliği devam ediyor. Tecrübeli teknik adam görevde kalması halinde kendisiyle çalışmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz yönetimine transfer raporunu sundu.

Fatih Terim'in Galatasaray yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde görevde kalması halinde Fatih Terim ile çalışmayacağını açıkladı. Mevcut sözleşmesi sona eren Terim, ayrılmadan önce mevcut yönetime yeni sezonun transfer planlaması hakkında bir rapor sundu.

Tecrübeli teknik adam sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi devam eden bazı oyuncularla yola devam edilmemesi gerektiğini belirtti.

DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLAR

Fatih Terim, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Christian Luyindama'nın disiplinsiz davranışlarda bulunduğunu raporunda belirtti ve yaz transfer döneminde satılmasını istedi.

67 yaşındaki teknik adam, mukavelesi biten Martin Linnes, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı ve Ömer Bayram ile de yeni sözleşme yapılmamasını bildirdi.

EMRE KILINÇ VE ONYEKURU KARARI

Terim, sezon başında takıma katılan Emre Kılınç'ın performansından memnun olmadığını raporuna ekledi ve "Satabilirsiniz" yönünde not düştü.

Tecrübeli teknik adam, Henry Onyekuru'nun da opsiyonunun kullanılmaması yönünde görüş bildirdi.

Fatih Terim ayrıca Arda Turan, Emre Akbaba ve Ryan Donk'la yeni sözleşme yapılmasını da istedi.

Gedson Fernandes ile Halil Dervişoğlu'nun da takıma yeniden kazandırılması yönünde bilgi raporda yer aldı. (AKŞAM)


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Emre Kılınç Ardadanda Emre Taşdemirdende iyi oynuyor nesini beğenmiyor sana yeteri kadar yalakalık yapmıyormu yoksa.
Senin yanlış kadro seçimlerinden şampiyonluğu verdik... Git artık yaşlanmış , futbolu unutmuşsun..
güle güle

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