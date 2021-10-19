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Fatih Terim'in imha planı hazır!

19.10.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanan Cimbom'da camia zaferin tadını çıkarıyor. İmparator ise Avrupa Ligi'ndeki dev karşılaşmayı düşünüyor.

Fatih Terim'in imha planı hazır!
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Süper Lig'de art arda 3'üncü maçını kazanırken camianın keyfi yerinde. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takıldığı haftada kazanan Aslan zirve yarışında rakiplerine yaklaştı.

Sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor. Teknik direktör Fatih Terim ise rotasını çoktan Avrupa Ligi'ne kırmış durumda. Deneyimli çalıştırıcı, Lazio galibiyeti ve Marsilya beraberliği sonrası Lokomotiv Moskova deplasmanından da iyi bir skorla dönerek liderliğini korumak istiyor.

İmparator, kurmaylarıyla birlikte Rus ekibini mercek altına aldı. Hemen öğrencilerine aktarmaya başladı. Usta hoca bu sezon sadece Süper Lig'de zirveyi değil, Avrupa'da da geçmiş başarıları da kovalıyor.

ÇİFT FORVET

Fatih Terim, Lokomotiv deplasmanına da çift forvetle çıkacak. En uçta formda Mostafa Mohamed veya Diagne oynayacak. Arkalarında bağlantı oyuncusu olarak Halil Dervişoğlu görev yapacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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