Fatih Terim'in imzası sonrası Acun Ilıcalı'dan ilk hamle geldi!

Panathinaikos’ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu. Yunan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sözleşme ile ilgili detaylı bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyeri ve kazandığı başarılar paylaşıldı.

BUGÜN RESMİ İMZAYI ATACAK

70 yaşındaki teknik adamın, bugün Yunanistan’a giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fatih Terim son olarak Aralık 2017 - Ocak 2022 tarihleri arasında Galatasaray’ı çalıştırmıştı.

ACUN ILICALI'DAN HAMLE

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın, Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim sonrası yayın için harekete geçtiği öne sürüldü. Panathinaikos'un maçlarını yayınlamayı planlayan ünlü televizyoncu Ilıcalı'nın görüşmeler yaptığı öğrenildi.





