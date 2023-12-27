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  4. Fatih Terim'in imzası sonrası Acun Ilıcalı'dan ilk hamle geldi!

Fatih Terim'in imzası sonrası Acun Ilıcalı'dan ilk hamle geldi!

27.12.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim’in getirildiğini açıkladı. Bu hamlenin ardından Acun Ilıcalı'dan flaş bir girişim geldi.

Fatih Terim'in imzası sonrası Acun Ilıcalı'dan ilk hamle geldi!

Panathinaikos’ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu. Yunan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sözleşme ile ilgili detaylı bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyeri ve kazandığı başarılar paylaşıldı.

BUGÜN RESMİ İMZAYI ATACAK

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70 yaşındaki teknik adamın, bugün Yunanistan’a giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fatih Terim son olarak Aralık 2017 - Ocak 2022 tarihleri arasında Galatasaray’ı çalıştırmıştı.

ACUN ILICALI'DAN HAMLE

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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın, Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim sonrası yayın için harekete geçtiği öne sürüldü. Panathinaikos'un maçlarını yayınlamayı planlayan ünlü televizyoncu Ilıcalı'nın görüşmeler yaptığı öğrenildi.

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