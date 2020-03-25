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Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den duygulandıran paylaşım!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı sosyal medya hesabı üzerinden babasının fotoğrafını paylaşarak, “Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den duygulandıran paylaşım!

Koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Terim babasının fotoğrafını paylaşarak, Bak yepyeni bir gün doğdu.. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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