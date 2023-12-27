Fatih Terim'in Panathinaikos'a götüreceği 4 isim kesinleşti!

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla el sıkışmıştı. Terim'in teknik heyeti de belli oldu.

NECATİ ATEŞ GERİ DÖNÜYOR

Fatih Terim'in teknik heyetinde Necati Ateş'in yer alacağı kesinleşti. Yardımcı antrenör olarak Necati Ateş'i seçen tecrübeli çalıştırıcı bu isimlerin yanında Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen'i de bulunduracak.

İMZAYI ATIYOR

Panathinaikos ile anlaşmaya varan Fatih Terim, sözleşme imzalamak için bugün Atina'ya gidecek.

Terim'in Panathinaikos ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırmıştı.

Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos ile Ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

Panathinaikos'un basketbol takımında ise Türk hoca Ergin Ataman görev alıyor.





