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Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş şaşkınlık yarattı! Yunan basını resmen duyurdu

27.12.2023 10:23 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesi Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Uzun süre sonra Türkiye dışında başka bir takım çalıştıracak tecrübeli teknik adamın kazanacağı maaş da büyük merak konusu olmuştu. Yunan basını, Fatih Terim'in maaşıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş şaşkınlık yarattı! Yunan basını resmen duyurdu

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş ile ilgili Yunan basının ilginç bir rakam açıkladı. Bugüne kadar çalıştırdığı takımlara göre düşük bir ücret alacağı ifade edilen Terim'in ücreti görenleri şaşırttı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

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Fatih Terim'in Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı duyurulmuştu. Tecrübeli teknik adamın araştırmalarını daha önce tamamlayıp takımla ilgili tüm bilgileri aldığı öğrenilmişti.

MAAŞI BELLİ OLDU

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Panathinaikos'ta Ivan Jovanovic'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Fatih Terim'in, Jovanovic ile aynı parayı alacağı iddia edildi. Ivan Jovanovic'in bonuslar hariç 900 bin euro net ücret kazanıyordu...

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos maaş yıllık
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