Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş şaşkınlık yarattı! Yunan basını resmen duyurdu

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş ile ilgili Yunan basının ilginç bir rakam açıkladı. Bugüne kadar çalıştırdığı takımlara göre düşük bir ücret alacağı ifade edilen Terim'in ücreti görenleri şaşırttı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fatih Terim'in Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı duyurulmuştu. Tecrübeli teknik adamın araştırmalarını daha önce tamamlayıp takımla ilgili tüm bilgileri aldığı öğrenilmişti.

MAAŞI BELLİ OLDU

Panathinaikos'ta Ivan Jovanovic'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Fatih Terim'in, Jovanovic ile aynı parayı alacağı iddia edildi. Ivan Jovanovic'in bonuslar hariç 900 bin euro net ücret kazanıyordu...





