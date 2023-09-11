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Fatih Terim'in 'Seni milli takıma geri istiyoruz' diyen taraftara verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu!

11.09.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, depremzedeler için veteranların bir araya geldiği Türkiye - İsviçre maçında bulunan isimler arasındaydı. Karşılaşma öncesinde taraftarları selamlayan tecrübeli çalıştırıcı, kendisine 'Seni milli takıma geri istiyoruz' şeklinde seslenen bir futbolsevere verdiği tepkiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve bir süredir herhangi bir takımla anlaşmayan teknik direktör Fatih Terim, depremzedeler için düzenlenen ve veteranların bir araya geldiği Türkiye - İsviçre maçında bulunan isimler arasında yer almıştı. Türkiye kulübesinde yer alan deneyimli teknik adam, maç öncesinde taraftarları selamladı.

"BİZİ KUNTZ'DAN KURTAR"

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Fatih Terim, bir futbolseverin kendisine 'Seni milli takıma geri istiyoruz. Bizi Kuntz'dan kurtar, geri gelmen lazım" şeklinde seslenişine kayıtsız kalmadı.

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O taraftarın sözlerini gülümseyerek dinleyen Terim, elini göğsüne götürdü ve selam vererek saha içine döndü.

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Fatih Terim'in o anları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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