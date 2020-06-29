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Fatih Terim'in veliahtı Okan Buruk

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası dönem için Okan Buruk ismi şimdiden gündeme gelmeye başladı.

Fatih Terim'in veliahtı Okan Buruk

Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında oldukça uzaklaşmasının ardından hem Fatih Terim hem de Okan Buruk'un performansı masaya yatırıldı.

Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar ve Rize'de edindiği teknik adamlık tecrübelerini Başakşehir'de zirveye çıkartan Okan Buruk, takımı Süper Lig'de lider duruma yükseltti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Okan Buruk'un Başakşehir'deki performansı Galatasaray'ın Fatih Terim'den sonraki teknik direktörü Okan Buruk olacak yorumlarını da beraberinde getirdi.İşte o yorumlardan bazıları;

Ali Gültiken: Okan Buruk, Fatih Terim'in eski öğrencisi ama sanki veliahtı gibi görünüyor."

Stjepan Tomas, "Okan Buruk ile uzun yıllar çalıştık. Okan Buruk, çalışkan ve başarılı bir hoca. Okan Buruk bir gün Galatasaray'da ve Avrupa'da çalışacak. Okan Buruk'a çok inanıyorum..

Turgay Kıran: Okan Buruk umarım bundan sonra Galatasaray'a gelir. Fatih Terim yıllardır profesyonel olarak çalışıyor. Fatih Terim şu anda 66 yaşında. Profesyonel hayatı yaşı sebebiyle zora girebilir. Ben başkan olsam futbol şubesini tamamen Fatih Terim'e bırakırım. (Sporx)

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