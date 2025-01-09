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Fatih Terim'in yanına dünya futbolunun efsane ismi getirildi! "Onunla beraber olacağım için de mutluyum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 07:48
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Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'in yanına ses getirecek bir hamle yapıldı. Suudi Arabistan kulübü, Fatih Terim hamlesiyle olduğu gibi yine kendinden söz ettirecek bir ismi Suudi Arabistan'a getirdi.

Fatih Terim'in yanına dünya futbolunun efsane ismi getirildi! "Onunla beraber olacağım için de mutluyum"

Fatih Terim'i takımın başına getirerek büyük alkış toplayan Al Shabab yönetiminden benzer bir hamle daha geldi. Takımın sportif direktörlüğü koltuğuna dünya futbolunun önemli ismi Pavel Nedved getirildi.

FATİH TERİM'DEN PAVEL NEDVED SÖZLERİ

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Fatih Terim, "Pavel benim için çok daha başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. Hafif görüşmemizde de bahsettik o günlerden. Juventus'ta yıllarca sportif direktör olarak da emekleri oldu. Şu anda Al Shabab'da onunla beraber olacağım için de mutluyum. Hem önemli bir oyuncu hem de önemli bir sembol. Çünkü kulüpler sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir seçim diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜK YATIRIM YAPIYORLAR

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Suudi Arabistan futbolunun büyük takımlarından biri olarak gösterilen Al Shabab'ın yaptığı yatırımlar ülke futbolunda dikkat çekmeye devam ediyor. Al Hilal ve Al Nassr gibi şampiyonluğa oynayabilecek bir takım yaratmaya çalışan Al Shabab yönetimi, önümüzdeki sezon ciddi paralar harcayarak oyuncu transferi de yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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