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Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da iki ayrılık

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.05.2020 22:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle Süper Lig'in araya girmesini fırsat bilen Fatih Terim, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan deneyimli hoca, takımdan göndereceği futbolcuları da belirledi.

Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da iki ayrılık

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda ilerleyen planlamalarda en çok merak edilen konulardan biri de takımın genç oyuncuları Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'un durumuydu.

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, gelecek sezon Ozornwafor ve Sekidika'nın Süper Lig'de 11'de oynayacakları bir kulübe kiralık verilmesini istedi. Bilindiği gibi sezon başında takıma katılan 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor, bu sezonu İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçirdi. Ocak ayında gelen 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ise sarı-kırmızılı takımda 6 maça çıktı.

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