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Fatih Terim: Kazanamazsak final

08.05.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesinde konuştu.

Fatih Terim: Kazanamazsak final

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bu maçlara alışkın olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Birçok final oynadık. Kazanamazsak final tabii. Kazanırsak 2 maç daha var. Ümit ediyorum ki, kendi sahamızda kendi seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum. Ben bu tip maçlara alışkınım. Sonunda da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Vazgeçmiş, bırakmış değiliz. Elimizden geleni yapmaya odaklandık." dedi.

Kadro tercihi için konuşan deneyimli hoca, "İki bekimizi daha çabuk oyunculardan kurduk. Ön tarafı, böyle maçlara alışkın, tecrübeli, bu tip maçlar için aldığımız oyunculara forma verdik. Ümit ederim, karşılığını verirler. Herhangi bir şey olursa gerekli müdahaleyi yaparız." ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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