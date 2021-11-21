Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldiği derbide Fatih Terim kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün ardından hakem Halil Umut Meler'in pozisyonun VAR'da incelenmesini beklediği sırada Fatih Terim itirazlarda bulundu. İlk yarıda da itirazdan sarı kart gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 90+6'da kırmızı kart görerek tribüne çıktı.

Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağı haftaiçinde belli olacak.

DEVRENİN SONUNDA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Devrenin sonlarına doğru yaşanan bir pozisyonda top taça doğru çıkacakken çizgide bulunan Fatih Terim'e çarptı. Ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ile Fatih Terim arasında hararetli bir tartışma yaşandı ve Terim sarı kart görmüştü.

Çizgiyi ihlal ettiğini söyleyen Halil Umut Meler'e Fatih Terim de 'Bir daha yaparım ne yapacaksın beni mi atacaksın!' cevabını vermişti.



