Fatih Terim: Kriz devam edecek

New York Times'ta Rory Smith imzalı "Boğaziçi'nde Korku ve Nefret" isimli bir analiz haber yayınlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile scout Emre Utkucan, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Hamit Altıntop da açıklamalarıyla bu içerikte yer aldı.Türk futbolunun borç durumunun ortaya çıkarıldığı yazıda eski günlerinden çok uzakta olan Fenerbahçe'den de bahsedildi.

"ŞAMPİYONLUK UMUTLARI KAYBOLDU"

Smith, sarı lacivertli kulüpte endişenin hakim olduğunu söyleyip "Ülker Stadyumu'nda yüzlerce taraftar omuz omuza ve kızgın. Barikatları aşmak için birbirlerinin omuzlarına çıkıyorlar. Teknik direktör gönderilmiş, kulüp başkanı bir kenara çekilmiş, oyuncular ise şehrin dışına çıkmak zorunda kalacak. Fenerbahçe kaybetti ve birileri, herhangi biri bunun bedelini ödemek zorunda. Her şeyi ötesinde, bu herhangi bir maç değildi. Fenerbahçe, bu yüzyılda ilk defa Kıtalararası Derbi'de Galatasaray'a kendi sahasında kaybetti. Galatasaray, İstanbul'un Avrupa yakasındaki takımı. Fenerbahçe ise Asya kıtasındaki temsilcisi. Taraftarlar için bu üzüntü verici mağlubiyetlerden bir tanesi. Şampiyonluk umutları, uzun süre önce kayboldu. Şimdi bu mağlubiyet, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu da yok etti. Kulüp, şimdi vasatlıkla mücadele ediyor. Bu öfke, sadece kaybetmekle alakalı değil. Aynı zamanda endişe de var" ifadelerini kullandı.