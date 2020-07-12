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Fatih Terim: Kriz devam edecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

ABD'nin en referanslı gazetelerinden birisi olan New York Times, Türkiye futboluyla ilgili geniş bir analize yer verdi. Analizde üç büyüklerin durumu ve geniş borç sarmalı değerlendirilirken, Galatasaray'dan Fatih Terim ile Emre Utkucan, Antalyaspor'dan Ali Şafak Öztürk ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Hamit Altıntop da demeçler verdi.

Fatih Terim: Kriz devam edecek

New York Times'ta Rory Smith imzalı "Boğaziçi'nde Korku ve Nefret" isimli bir analiz haber yayınlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile scout Emre Utkucan, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Hamit Altıntop da açıklamalarıyla bu içerikte yer aldı.Türk futbolunun borç durumunun ortaya çıkarıldığı yazıda eski günlerinden çok uzakta olan Fenerbahçe'den de bahsedildi.

"ŞAMPİYONLUK UMUTLARI KAYBOLDU"

Smith, sarı lacivertli kulüpte endişenin hakim olduğunu söyleyip "Ülker Stadyumu'nda yüzlerce taraftar omuz omuza ve kızgın. Barikatları aşmak için birbirlerinin omuzlarına çıkıyorlar. Teknik direktör gönderilmiş, kulüp başkanı bir kenara çekilmiş, oyuncular ise şehrin dışına çıkmak zorunda kalacak. Fenerbahçe kaybetti ve birileri, herhangi biri bunun bedelini ödemek zorunda. Her şeyi ötesinde, bu herhangi bir maç değildi. Fenerbahçe, bu yüzyılda ilk defa Kıtalararası Derbi'de Galatasaray'a kendi sahasında kaybetti. Galatasaray, İstanbul'un Avrupa yakasındaki takımı. Fenerbahçe ise Asya kıtasındaki temsilcisi. Taraftarlar için bu üzüntü verici mağlubiyetlerden bir tanesi. Şampiyonluk umutları, uzun süre önce kayboldu. Şimdi bu mağlubiyet, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu da yok etti. Kulüp, şimdi vasatlıkla mücadele ediyor. Bu öfke, sadece kaybetmekle alakalı değil. Aynı zamanda endişe de var" ifadelerini kullandı.

GOLYATLAR BİR TARAFA ÇEKİLDİ

Smith, Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Golyat benzetmesi yaptı. Başakşehir'i ise Davut olarak dile getiren yazar, "Bu sezon bitime 3 hafta kala, Türk futbolunun Golyatları bir tarafa çekilmiş durumda. Hatta, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de olamayacaklar. Şampiyonluğu bir Davut kazanacak. Muhtemelen Başakşehir. En üst ligdeki maceralarında ilk kez şampiyonluğa bu kadar yakınlar. Onlarla mücadele eden Trabzonspor ise İstanbul dışındaki en büyük kulüp" dedi.

TERİM: KALICI ÇÖZÜM BULMADIĞIMIZ SÜRECE KRİZ DEVAM EDECEK

Fatih Terim'in de fikri alındı ve deneyimli çalıştırıcı, Avrupa ile aradaki farkın açıldığını söyledi. Terim, "Bir noktaya kadar, eski büyüklerin finansal borçları Türkiye'deki mücadeleyi dengeledi. Bu sayede Başakşehir gibi bir kulüp öne çıkma fırsatı buldu. Artık büyük ve küçük kulüpler yok. Avrupa takımlarıyla Türk kulüpleri arasındaki fark her geçen büyüyor. Öte yandan, Süper Lig ise daha dengeli bir lig haline geliyor. Doğru ve kalıcı çözümler bulmadığımız sürece, finansal kriz durumu devam edecek" sözleriyle uzun ve detaylı içerikte kendisine yer buldu.

"ÖNCE TEKNİK DİREKTÖRLERDEN VAZGEÇİYORLAR"

Terim, aynı zamanda başarısızlığın nedenini de açıkladı. 66 yaşındaki teknik adam, "Bir futbol takımı başarısız olduğunda, kulüpler öncelikle teknik direktörlerinden vazgeçiyor. Başarısızlığa bir neden bulabilmek için en kolay yol bu. Belki de daha zararlı olan bu sistem sayesinde kulüpler uzun vadeli planlar yapmaktan kaçınıyor" ifadelerini kullanırken Galatasaray'da scout olarak çalışan Emre Utkucan da "Fatih Terim yorumlarımı dinlemiş. Oyunu görme şeklimi, oyuncuları analiz etme stilimi ve bilgi derinliğime hayran kalmış. Bu yüzden beni kulübün antrenman tesislerine davet etti. Çok büyük bir hamleydi. Tekerlekli sandalyede olan bir TV yorumcusunu, transferlerden ve analizlerden sorumlu hale getirdi. Bunu Fatih Terim yaptı, çünkü bir tek Fatih Terim yapabilirdi" diyerek Smith'in yazısına katıldı.

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