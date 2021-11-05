Fatih Terim maçtan sonra transferi açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında transferle ilgili konuştu. Ocak ayında bazı takviyeler yapabileceklerini söyleyen Terim, "Ocak'tan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kafamızda 1-2 plan var. Onları gerçekleştirmek istiyoruz. Mümkünse Haziran-Ağustos'a daha az bırakacağız bazı şeyleri" dedi.

Menajer Ion Becali'nin "Fatih Terim, Dennis Man'ı bana getir dedi" sözlerini değerlendiren Terim, "Dennis Man ile ilgili konu.. Geçen transferde biliyorsunuz Berkay'ı da istemiştik. Parma da vermedi. Benim öyle bir şey deme yetkim yok. Oyuncuyu istemişizdir. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak istedik. Parma, vermeyeceğini söyledi. Konu orada kalmıştı. Zaten vermeyince transfer doğal olarak bitmişti. O gün de kaldı. Ocak'ta ne olur bilmiyorum. O gün için biz kulüp olarak böyle bir istekte bulunduk. Ama Parma 'hayır' dedi" açıklamasını yaptı.



