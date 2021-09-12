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Fatih Terim, Milli Takım'a gidecek mi? Başkan açıkladı

12.09.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in A Milli Takım'a gitmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Fatih Terim, Milli Takım'a gidecek mi? Başkan açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in A Milli Takım'a gidip gitmeyeceği ile ilgili bir soruya yanıt verdi.

"İZİN VERMEYİZ!"

Deneyimli hocanın A Milli Takım'a gitmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Elmas, "Bizim düşüncemiz çok net, uzun vadeli bir plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz, böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Cezasına rağmen takımla deplasmanlara gideceğini de belirten Galatasaray Başkanı, "Yeni bir takım kuruldu hocamızın da desteğiyle. Bana verilen cezayla ilgili suç duyurularını yaptık. Davamızı hukuk yoluyla, hukuk adaletine güvenerek takip edeceğiz. Cezalı olsak da bu takımımızın yanında olmamızı engellemeyecek. Bundan sonra da deplasmanlarda takımımızın yanında olacağım. Umarım Türk futbolu istediğimiz, hepimizin arzu ettiği, herkese eşit mesafede, adil, dürüst yönetim şartlarına kısa sürede kavuşur. Bunun için de Galatasaray olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.


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