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Fatih Terim, neredeyse 1 sezon kaçırdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.12.2020 09:44 | Son Güncelleme

Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart sonrası alacağı ceza merak edilen G.Saray teknik direktörü ile ilgili çarpıcı gerçek... ”Sen hakem misin Mustafa Öğretmenoğlu! Bekçi bile olamazsın” sözleri nedeniyle en az 2 maç ceza alması beklenen Fatih Terim, geçen sezon 4, önceki sezon da 13 karşılaşmada cezası nedeniyle takımın başında olamadı.

Fatih Terim, neredeyse 1 sezon kaçırdı!

"SEN BEKÇİ BİLE OLAMAZSIN"

Galatasaray, Karagümrük maçında kırmızı kartla tribüne gönderilen teknik direktör Fatih Terim için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan çıkacak cezaya kilitlendi. Deneyimli teknik adam 69. dakikada Oğulcan’ın yerde kaldığı pozisyona devam diyen, itiraz eden Arda Turan’aa sarı kart gösteren hakeme, ”Sen hakem misin Mustafa Öğretmenoğlu” deyince kırmızı kart görmüş, sonra da “Sen bekçi bile olamazsın” sözleriyle tepkisine devam etmişti. Terim, Disiplin Talimatı’na aykırı olmasına rağmen maç sonrası sahaya da inmişti.

1996'DAN BU YANA 31 MAÇ CEZA

G.Saray’da 4 dönem görev alan Fatih Terim, 1996’dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men edildi. Takım Terim’siz 6 puan yitirdi.2018-19’da G.Saray’ın teknik patronu, F,Bahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza aldı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha kesildi.

KRİTİK CEZALAR

2018-19‘da şampiyonluk için kritik öneme sahip 33. haftadaki Başakşehir maçından da Fatih Terim’e ceza çıktı. Tecrübeli teknik adam rakip takım antrenörüne saldırısı nedeniyle 3 maçla daha cezalandırılırken aynı sezonda aldığı ceza 13 maç oldu. 2012-13 sezonunda Mersin maçında 3 maç ceza aldı. Aynı sezonda Ordu karşılaşmasında ise 9 maç ceza verildi.

2019'DA SEVK EDİLSE DE CEZA ALMADI

Terim 2019’da ihraca rağmen Başakşehir maçı sonrası sahaya girip tedbire uymaması nedeniyle PFDK’ya sevk edilse de, isnat olunan ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza almamıştı. (Sporx)

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