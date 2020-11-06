Fatih Terim, Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'nın transferine onay verdi

Galatasaray devre arasında hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. Diagne'nin bir türlü düzelmeyen formsuzluğu sebebiyle bu bölgesinde rekabeti artırmayı hedefleyen Sarı-kırmızılılar, hem sol kanatta hem de gol bölgesinde görev yapan Ahmed Musa'yı gündemine aldı.

AL NASR İLE SÖZLEŞMESİ BİTTİ

26 Ekim tarihinde Al Nasr kulübü ile olan sözleşmesinin tamamlayan ve serbest kalan Nijeryalı kanat forvetin menajeriyle görüşme yapıldığı ve oyuncuyla birçok kulübün daha ilgilendiği öğrenildi.

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Ahmed Musa'yı elinden kaçırmak istemeyen Galatasaraylı kurmaylar ocak ayındaki ara transfer dönemi gelmeden bu işi bitirmeyi hedefliyor.

87 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Fatih Terim'in de onay verdiği Ahmed Musa sol kanatta hücuma dönük olarak oynuyor. Zaman zaman da santrfor olarak görevi yapıyor. 87 kez de Nijerya Milli Takım formasını giydi.

