Fatih Terim, ölüm yıl dönümünde babasının mezarını ziyaret etti

Teknik direktör Fatih Terim, ölüm yıl dönümünde babası Mehmet Talat Terim'in mezarını ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Terim'in 6 Şubat 2019'da 94 yaşında vefat eden babası Mehmet Talat Terim, Asri Mezarlık'taki kabri başında anıldı.

Anmaya, Fatih Terim ve aile dostları katıldı.

Mehmet Talat Terim için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



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