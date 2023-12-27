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Fatih Terim, Panathinaikos'un başında daha maça bile çıkmadan rekor kırdı! Tüm Yunanistan Fatih Terim'i konuşuyor

27.12.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Yunan ekibi, şu ana kadar henüz görmediği bir olayla karşılaştı.

Panathinaikos'ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

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Yunan ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi.

KISA SÜREDE REKOR KIRDI

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Panathinaikos'ta Fatih Terim için yapılan paylaşım kulüp tarihine geçti. Kısa süre içinde 5 milyondan fazla kişiye erişen bu paylaşım, Panathinaikos'un gelmiş geçmiş en çok etkileşim alan paylaşımı olarak tarihe geçti. Fatih Terim henüz maça bile çıkmadan Yunanistan'da kendinden söz ettirmeyi başardı.

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