Fatih Terim, Panathinaikos'un başında daha maça bile çıkmadan rekor kırdı! Tüm Yunanistan Fatih Terim'i konuşuyor

Panathinaikos'ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Yunan ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi.

KISA SÜREDE REKOR KIRDI

Panathinaikos'ta Fatih Terim için yapılan paylaşım kulüp tarihine geçti. Kısa süre içinde 5 milyondan fazla kişiye erişen bu paylaşım, Panathinaikos'un gelmiş geçmiş en çok etkileşim alan paylaşımı olarak tarihe geçti. Fatih Terim henüz maça bile çıkmadan Yunanistan'da kendinden söz ettirmeyi başardı.





