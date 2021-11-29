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Fatih Terim pozisyon sonrası çılgına döndü!

29.11.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı ve golsüz berabere kaldığı mücadelede cezalı olduğu için maçı tribünden takip eden Fatih Terim bir pozisyon sonrası adeta çılgına döndü.

Fatih Terim pozisyon sonrası çılgına döndü!
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Fenerbahçe derbisinde aldığı ceza nedeniyle 6 maç takımından ayrı kalacak olan Fatih Terim, cezasını çekeceği ilk maç olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında talimatlarını tribünden verdi.

Maçın 75. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından Fatih Terim'in tribünde adeta çılgına döndüğü kameralara yansıdı. Alexandru Cicaldau'nun pasında sol kanattan ceza sahası içine giren sol bek Patrick van Aanholt, ceza sahası içinde üç arkadaşı müsait pozisyondayken pas vermek yerine çapraz açıdan kaleyi denedi ancak, top yan ağlarda kaldı. Pozisyonun bitiminden sonra yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak, Van Aanholt'un takım arkadaşlarına pas vermemesine sinirlenen Fatih Terim'in kurmaylarına eliyle 'çıkartın' talimatı verdiği görüldü.

Futbolcusunun tercihi sonrası, Fatih Terim'in şaşkınlığı ve kızgınlığı anbean kameralara yansıdı. Terim'in sinirli şekilde eliyle verdiği talimatın ardından oyuncu değişikliği yapan sarı kırmızılı ekipte, Patrick van Aanholt'un yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Patrick van Aanholt
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