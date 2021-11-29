Fatih Terim pozisyon sonrası çılgına döndü!

Süper Lig 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Fenerbahçe derbisinde aldığı ceza nedeniyle 6 maç takımından ayrı kalacak olan Fatih Terim, cezasını çekeceği ilk maç olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında talimatlarını tribünden verdi.

Maçın 75. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından Fatih Terim'in tribünde adeta çılgına döndüğü kameralara yansıdı. Alexandru Cicaldau'nun pasında sol kanattan ceza sahası içine giren sol bek Patrick van Aanholt, ceza sahası içinde üç arkadaşı müsait pozisyondayken pas vermek yerine çapraz açıdan kaleyi denedi ancak, top yan ağlarda kaldı. Pozisyonun bitiminden sonra yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak, Van Aanholt'un takım arkadaşlarına pas vermemesine sinirlenen Fatih Terim'in kurmaylarına eliyle 'çıkartın' talimatı verdiği görüldü.

Futbolcusunun tercihi sonrası, Fatih Terim'in şaşkınlığı ve kızgınlığı anbean kameralara yansıdı. Terim'in sinirli şekilde eliyle verdiği talimatın ardından oyuncu değişikliği yapan sarı kırmızılı ekipte, Patrick van Aanholt'un yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.



