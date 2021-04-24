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Fatih Terim: Rakipler puan kaybederse başka durumlar ortaya çıkar

24.04.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı öncesinde konuştu.

Fatih Terim: Rakipler puan kaybederse başka durumlar ortaya çıkar

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in sözleri şu şekilde;

"Çok güzel bir sahada oynayacağız, emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Sahanın iyi olması futbol için önemli bir şey."

"Antalyaspor'un son maçlarına baktığımızda, daha doğrusu çok iyi bir gidişleri var. Çabuk hücuma çıkan, iyi savunan bir ekip. İşimiz kolay olmayacak. Artık son maçların hepsi bir final niteliğinde. Kendi sahamızda puan kaybetmekten hiç hoşlanmasak da gerçekleri yadsımamamız lazım. Atılan son dakikadaki gol, başka avantajları getirmiştir. 2 puan kaybımız üzücü ama hiç olmazsa rakiplerimizin 1'er maç kaybında başka durumlar ortaya çıkabilir. Her maç bizi daha da kaybedilmez duruma getirdik. Buradan başlar, inşallah sezon sonuna kadar gideriz."

Şimdi 3 güne 1 maç oynuyoruz. Bazı oyuncularımızın sakatlıktan çıktıktan sonraki durumları, bir sonraki maçı kaldırır durumda değil. Fizik olarak dinlendirilmesi gerekiyor Taylan'ın. Üst üste yük binerse bazı sıkıntıları oluşuyor. Onu dikkate aldık. Dün Martin'i son saniyeye kadar antrenmanda tuttuk. Antrenmanı bırakmak zorunda kaldı. Kasığını hissetti. Şener bir daha oynamak zorunda kaldı ama arka adalesinden korkuyoruz. Hepsi oynayan oyuncularımız aslında.

Muhammed, TFF'nin ve Sağlık Kurulu'nun söylediği şeylere uyduğu için bütün kıstaslara, son 3 testi negatif çıktı. 10 günü bekledik. Ben de onu her ihtimale karşı buraya getirttim, oyuna girmek için beklemesini istedim. Biz 11'imizi çoktan hazır edip taktik antrenmanlarımızı bitirdik. Testinin ne çıkacağını da biliyorduk, Allah'a şükür iyi çıktı. İcap ederse oyuna sokacağız.

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