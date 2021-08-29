Fatih Terim sahayı terk etti!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere sahne olan ilk yarının sonuna Fatih Terim damga vurdu. Galatasaray yeni transferlerinin oyunuyla ilk yarıyı 2-1 önde kapattı fakat Fatih Terim'in 45+2'deki hareketi maçın önüne geçti.

SAHAYI TERK ETTİ

Kasımpaşa'nın ilk yarının son anlarında gelen golü sonrası sahayı terk eden Fatih Terim, sosyal medyada gündem oldu. Takımına çok sinirlendiği gözlenen tecrübeli çalıştırıcı gelen golden sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



