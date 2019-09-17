Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğine bayılıyorum

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanacak maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi müziğini çok özlediğini belirten Terim, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne hakkında da konuştu.

İşte Fatih Terim'in basın toplantısındaki açıklamaları;

''BELHANDA CİDDİ BİR KAYIP''

Belçika'da oynanacak maç öncesi Younes Belhanda'nın sahada olmayacağını belirten Fatih Terim, ''Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Bizim takımımızda aynı tip oyuncu pek yok. Hiç beklemediğimiz bir anda ciddi bir kayıp. Maçın 93. dakikasında hiç beklemediğimiz bir anda maalesef böyle bir sakatlık oldu. Belki yazılanlar kadar süresi olmayacak ama yarınki maçta olmayacak. Enteresan bir sakatlık oldu, çenesinde iki kırık var. Bizim için ciddi bir kayıp.'' diyerek sözlerine başladı.

''İLK 4 HAFTADAN MUTLU OLMAM SÖZ KONUSU DEĞİL''

Süper Lig'de oynadıkları futboldan memnun olmadığını söyleyen Terim, ''İlk 4 haftada Fatih Terim olarak mutlu olmam söz konusu değil. 5 puan kaybetmişiz. Nasıl kaybettiğimiz önemli değil. Her maç kırmızı kart görmemiz falan, bunlar önemli değil. Sonuçta kaybetmişiz. Oynadıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sonuçta 4-5 futbolcusu yeni olan bir takımız.'' dedi.