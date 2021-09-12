Fatih Terim: Şenol Güneş hocaya çok ayıp ettiniz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'daki görevine son verilen Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu ve Güneş'e sahip çıktı.

"ŞENOL HOCAYI İTİBARSIZLAŞTIRMA"

Şenol Güneş'i destekleyen Terim, "Bir defa olayları izliyorum. Bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş Tesisleri. Türk futboluna hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedeilir, beğenilir, beğenilmez. İtibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Ne o, ne de arkadaşları... Saygıyla anmalı, sevgiyle göndermesini bilmeliyiz." dedi.

"ŞENOL HOCA HERKESTEN ÇOK HİZMET ETTİ"

Şenol Güneş'in hizmetlerinden bahseden tecrübeli çalıştırıcı, "Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla üstelik. Yanlış yaptı, doğru yaptı, eyvallah. Sevapları daha fazladır herhalde. Bu nedir yani! Yoksa gelip görev yapmak, istenmek nasıl doğalsa 'Allaha ısmarladık' da doğaldı." açıklamasını yaptı.

"ŞENOL HOCAYA AYIP EDİYORSUNUZ"

Milli Takım'a yapılan eleştiriler konusunda konuşan Terim, "Ayıp ediyorsunuz! Şenol Hoca'ya ayıp ediyorsunuz! 4 tane maç var. İddiamız var. Gidebilir miyiz, evet! Norveç'i burada yenince playoff falan bir şeyler yakayalayabiliriz. Bunlara konsantre olmak gerekirken başladık kim gelir!" dedi.

"GEBERTTİNİZ, ÖLDÜRDÜNÜZ"

Sözlerine sert bir şekilde devam eden Terim, "Şenol da, ben de ay yıldızı yıllarca göğsümüzde onurla taşıdık. Sonra hoca olarak taşıdık. Bizden daha çok kim isteyebilir. İşin teknik ekonomik tarafı. Geberttiniz öldürdünüz. Bir sakinleşin ya! 4 maç var ya! Bu konuştuklarımızı da gülerek anarız belki. Daha durun ya hakem düdüğü çalmadı daha. Hani biz bitti demeden bitmezdi. Tam zamanı şimdi arkadaşlar! Lütfen..." ifadelerini kullandı.



