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Fatih Terim Seri'nin takımda kalmasını istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Seri'nin takımda kalması için tüm imkanları zorlayacak. Lemina'yla ise yollar ayrılacak.

Fatih Terim Seri'nin takımda kalmasını istiyor

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın orta sahasını oluşturan Lemina-Seri ikilisinin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Sabah'ın haberine göre; şampiyonluk iddiası kalmadığı için küçülmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, yıllık 4'er milyon Euro maliyeti olan iki oyuncudan sadece birini kiralayabilir.

Fatih Terim'in tercihinin Mario Lemina yerine Jean Michael Seri olduğu öğrenildi.

Terim, sezonun ikinci yarısında takımın en iyisi olan Seri'nin yeni sezonda da kadroda tutulmasını istiyor.

Fildişili yıldızın bonservisine sahip Fulham'la masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray, Seri'yi bir yıl daha kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak.

LEMİNA KREDSİNİ TÜKETTİ

Southampton'dan kiralanan ve 16 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Mario Lemina'nın ise gelecek sezon kalması bir hayli zor. Gabonlu oyuncu sakatlık problemi nedeniyle kredisini tüketti.

Kasımpaşa, Trabzon, Ankaragücü ve Malatya'dan sonra Başakşehir maçında da oyunu terk eden Lemina artık Galatasaray'ın orta saha listesinde öncelikli değil.

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