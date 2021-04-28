Fatih Terim: Sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

"Artık teknik adamların maç öncesi konuşmalarının en zor olduğu anlar bunlar. Kimse ben kazanmayacağım demez. Geçen haftaki oyunumuzun bir kısmını dahi tekrarlarsak, bizim için önemli olacak. Onu tekrar yakalamalıyız."

"Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyoruz ama ne olur bilmiyoruz."

"Halil bizim gezici oyuncumuz, bloklar arasında da çok başarılı bir oyuncu. Merkezi kullanmak adına ona çok güveniyorum ve inanıyorum. Golü de bulursa kendisine büyük bir moral olacak."

