Fatih Terim: Spekülasyonları stada taşımayın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in açıklamaları; "Real Madrid gibi takımlara bir plan hazırlarsınız. O plana göre oynamaya çalışırsınız. Fakat, burada en önemli nokta, hele hele böyle seviyelerde yakaladığınızı atacaksınız. Hele hele PSG, Real Madrid gibi takımlara hiç kaçırmayacaksınız. En büyük dayanağımız bu. Siz öne geçerseniz başka bir oyun oynanacak demektir. 18. dakikada 1-0 geriye düşmeden sonra gibi bir oyun oynanmayacak. 1-0 galibiyetle oynanacağı için olaylar çok değişir. Maalesef böyle bir avantajı elde edemedik." "ATAMAZSINIZ DİRENCİNİZİ KIRARLAR" "Ben dün de söyledim. %39-40 gibi geçiş hücumlarından gol buluyorlardı. İkinci bölümde çok top kaybettik. Kendimiz basit top kayıpları yaptık. Golü de oradan yedik. Böyle büyük takımlara karşı yakaladığınız atamazsanız direncinizi kırarlar. 1-0 geriye düşünce daha çok riske edeceğiniz için daha kırılgan olursunuz." "BİR HAYALİM VAR DİYE GELMİŞTİM" "Real Madrid gibi bir takıma karşı girilebilecek tüm poziyonlara girdik. Hiçbirini sonuçlandıramadık. Üzgünüm tabii ki. Ben bir hayalim var diye gelmiştim. Hiçbir türlü vazgeçmiş değilim. Böyle yürekten oynanan bir oyun için söylenecek hiçbir şey yok. Mücadeleye devam edeceğiz. Her zaman iddiamız devam edecek."

"1 DAKİKADA 3 NET POZİSYON" "Bu kadar organize, bu kadar büyük takımlara karşı üzüldüğüm tek nokta; bazı istatistiklere baktım, 31-32 ceza alanıan girmişiz, onlar 16 şut atmış. Ben bunlara üzülüyorum. Real Madrid'dir szi yener ama ayağınıza kadar gelmiş. Şampiyonlar Ligi seviyesinde 1 dakikada 3 net pozisyona girebilen var mıdır, bilemiyorum. Giren yoktu ama atamayan da yoktur. Bundan dolayı çok üzgünüm. Bu seviyelerde Galatasarya, bunu bilecek kadar tecrübeli. Bulduğunuzu atacaksınız. Sizi dirençli kılacak tek nokta gol atmaktır." "YUHLANMA, HAKARET, KÜFÜR, ISLIK" "Hiçbir oyuncumuzun, en azından taraftarlarımızın ve seyircilerimizin bilmesi gereken bir şey var ki performansını beğenmediğimiz oyuncuya biz gereğini yaparız. Her zaman böyle olmuştur. Ali Sami Yen'de hiç alışık olmadığım, beklemediğim bir şey oyuncularımın yuhlanması. Taraftarımız böyle bir şey yapmaz, seyirci yapar herhalde. Üzgünüm. Çıkarken ne dedi, onları bilemiyorum. Fakat, zaten eğer oyundan düşmeseydik, yuhlanmalar başlamasaydı çıkarmazdım. Seri'nin de sarı kartı vardı. Daha birkaç ay önce şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Muhakkak, zaman zaman tepki olacaktır ama yuhlanma, hakaret, küfür, ıslık Ali Sami Yen'de alışık olmadığım bir şey."