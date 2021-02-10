Fatih Terim, suç duyurusunda bulundu

Dilekçede, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Ekim 2020 tarihinde maçların seyircisiz oynama kararı verdiği anlatıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün TFF'ye yaptığı başvuruda, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne 150 sağlık çalışanının alınmasına karar verildiği, fakat buna rağmen derbide bini aşkın kişinin localara yerleştirilmiş olduğu ifade edildi.

Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin Fatih Terim'e, teknik heyete ve ısınmak üzere sahaya çıkan oyunculara müsabakanın başından sonuna kadar sinkaflı küfürler ettiği öne sürülerek, müvekkilin, teknik heyetin ve oyuncuların şeref ve haysiyetinin rencide edildiği, itibar ve prestijlerini sarsmaya, saygınlıklarını zedelemeye yönelik ifadeler kullandıkları belirtildi. Söz konusu sinkaflı küfürlerle kişilik haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

SEYİRDEN YASAKLAMA KARARI TALEP EDİLDİ

Dilekçede Başsavcılık talimatıyla kolluk tarafından el konulan görüntüler ve müsabakaya ilişkin kamera kayıtları incelenerek şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi talep edildi. Kimliği tespit edilecek şüpheliler hakkında "Alenen hakaret" ve Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 14. maddesi gereğince iddianame düzenlenerek kamu davasının açılması istendi. Ayrıca şüpheliler hakkında 'Seyirden yasaklanma' kararı verilmesi talep edildi.

BAŞSAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat 2021 tarihinde Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakasına sağlık çalışanları dışında taraftar alımıyla ilgili re'sen soruşturma başlatmıştı.

KAYNAK: DHA

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