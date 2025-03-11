Fatih Terim, Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe yarışına noktayı koydu...

Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesi ve yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili TRT Spor'a özel röportaj verdi. İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

"YABANCI HAKEMİ DESTEKLERKEN, KENDİ HAKEMLERİMİZİ BİTİRMEYELİM"

"Futbolda çok uzun süredir milliyetlerin fark yaratmaması gerektiğini söylüyorum. Hakem ya iyidir ya değildir, yerli ya da yabancı fark etmez. Bu tartışmaların akıllarda başka sorular olmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Yabancı hakemlerle namağlup UEFA şampiyonu olmuş, Türk hakemleriyle de tarihin en büyük cezalarını almış bir teknik adam olarak 'yabancı hakemi desteklerken kendi hakemlerimizi de bitirmeyelim' diyorum. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi futbolda da sadece şikayet var. Çözüm önerilerinin ortaya çıkması lazım."

"ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ GALATASARAY'IN HAKKI"

"Galatasaray'da 50. yılımı doldurdum geçtiğimiz temmuz ayında. Fiziksel olarak içinde bulunmadığım zamanlarda bile tek kulübe adanmış bir hayat. Bunlardan bağımsız olarak söylüyorum ki şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'ın hakkı. Arzum Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana. Galatasaray camia olarak güçlü kalmalı ve etrafına güçlü bir duvar örmeli. Galatasaraylılar sezonun geri kalan bölümünde bir arada ve takımın etrafında tek bir vücut olmalı. Benim bir Galatasaraylı olarak temennim budur."

"FUTBOL AKLIMI EMEKLİ ETMEYE NİYETİM YOK"

"Ben buradayım, buradayım derken Türkiye'deyim. Nerede olursam olayım her zaman Türk futboluna katkı vermek için hazırım. Allah nasip kısmet ederse futbol aklımı emekli etmek gibi bir niyetim yok."