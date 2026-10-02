Fatih Terim Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı!

Teknik direktör Fatih Terim, kendi YouTube kanalında Süper Lig gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım konusunda da tahminini açıkladı.

FAVORİSİ GALATASARAY

Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı favori gördüğünü belirtti. Sarı-kırmızılıların kadrosu, teknik direktörü ve kulüp yapısına dikkat çeken Terim, 5. yıldızın gelmesini beklediğini ifade etti.

Terim kanalında, "Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim." ifadelerini kullandı.